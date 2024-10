Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αργεντινή

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα, (τοπική ώρα 19:59:39) στην Αργεντινή.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 74 χιλιόμετρα Βόρεια-Δυτικά του Σαν Χουάν.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.7 || 72 km NW of San Juan (#Argentina) || 3 min ago (local time 19:59:41). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/JVWnuCazdZ

— EMSC (@LastQuake) October 20, 2024