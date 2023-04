ΗΠΑ: Βυτιοφόρο τυλίχτηκε στις φλόγες σε γέφυρα στο Κονέκτικατ – ΒΙΝΤΕΟ που κόβουν την ανάσα

Ένα βυτιοφόρο καυσίμων πήρε φωτιά στη γέφυρα Gold Star Bridge στο Γκρότον του Κονέκτικατ, την Παρασκευή, και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες δείχνουν φλόγες και καπνό στη γέφυρα.

Η κρατική αστυνομία είπε επίσης ότι τα κτίρια κάτω από τη γέφυρα καίγονται. Η γέφυρα έκλεισε σε πρώτη φάση, αλλά αργότερα η κυκλοφορία προς βορρά ξανάρχισε, ανέφερε η αστυνομία του Κονέκτικατ στο Twitter. Οι νότιες λωρίδες παραμένουν κλειστές.

Η αστυνομία της Πολιτείας ανέφερε ότι υπάρχουν τραυματίες, αλλά η έκτασή τους δεν είναι γνωστή. Δεν είναι σαφές εάν αυτοί οι τραυματισμοί είναι στη γέφυρα ή στα κτίρια από κάτω. Επίσης δεν είναι σαφείς οι συνθήκες υπό τις οποίες το βυτιοφόρο ανατράπηκε και ο οδηγός του σκοτώθηκε. Το συμβάν εκτυλίχθηκε στον αυτοκινητόδρομο Interstate 95 στη γέφυρα Gold Star Memorial Bridge.

@WFSBnews. Sorry about the language

Fire on Gold Star Bridge pic.twitter.com/P1fbaHZYS5

— chosen one (@sbottone) April 21, 2023