ΗΠΑ: «Θρίλερ» στις ενδιάμεσες εκλογές – «Μάχη» για τη Γερουσία – Οι Δημοκρατικοί αντιστέκονται, αμφισβητούνται οι Ρεπουμπλικανοί

Σε θρίλερ φαίνεται πως εξελίσσονται οι ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, με τα τελικά αποτελέσματα, κυρίως για την Γερουσία να μην γίνονται γνωστά πριν τις 6 Δεκεμβρίου.

Αν και κατά τις δημοσκοπήσεις οι Ρεπουμπλικανοί θα ήταν αυτοί που θα τα πήγαιναν καλύτερα σε σχέση με τους Δημοκρατικούς, ωστόσο οι πρώτοι σημείωσαν μέτριες αποδόσεις, ενώ οι δεύτεροι απέδωσαν καλύτερα από το αναμενόμενο. Ο έλεγχος της Γερουσίας εξαρτάται από τρεις πολιτείες στις οποίες οι αντίπαλοι παρέμειναν πολύ κοντά το πρωί της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δείχνουν πως οι Αμερικανοί ψηφοφόροι που πήγαν στις κάλπες, τιμώρησαν τον Τζο Μπάιντεν για τον υψηλό πληθωρισμό που πλήττει την οικονομία, ενώ παράλληλα επικρίνουν και τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις και να αμφισβητούν τη διαδικασία καταμέτρησης ψήφων στη χώρα.

Το… καλό για τους Δημοκρατικούς, πάντα με τα έως τώρα αποτελέσματα, είναι πως δεν υπέστησαν τη βαριά ήττα που ανέμεναν. Χαρακτηριστικό της δυναμικής που ανέκτησαν είναι και το γεγονός ότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, ο Μπάιντεν φαίνεται πρόθυμος να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2024.

Μάλιστα, ο πρόεδρος Μπάιντεν σε ανάρτησή του στο Twitter δημοσίευσε βίντεο στο οποίο φαίνεται να καλεί για συγχαρητήρια κάποιους από τους μεγάλους νικητές των Δημοκρατικών.

Commander and I burnt the midnight oil last night calling some of our great election winners.

I’m looking forward to the work we’ll do together. pic.twitter.com/fhXRCAP0nW

— President Biden (@POTUS) November 9, 2022