ΗΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από έκθεση αυτοκινήτων – Τουλάχιστον ένας νεκρός και 20 τραυματίες

Συναγερμός στις ΗΠΑ. Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι, ανάμεσα τους αρκετά παιδιά, τραυματίστηκαν από πυρά το Σάββατο το απόγευμα, έξω από έκθεση αυτοκινήτων στη μικρή πόλη Ντούμας, στο Αρκάνσας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες υπάρχει και ένας νεκρός. Ο Κιθ Φιντς, αρχηγός της τοπικής αστυνομίας στην πόλη Ντουμάς, δήλωσε ότι έχει συλληφθεί ένα άτομο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται κι άλλοι ένοπλοι στην επίθεση. Επιβεβαίωσε επίσης, ότι μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και παιδιά.

BREAKING: Wallace McGehee, the car show organizer, has addressed tonight’s shooting that left at least 10 people injured in Dumas, Arkansas.

“We apologize for all of this to happen. This has never happened with us in our event ever.” #ARNews pic.twitter.com/CGeba2s3qh

— Shelby Rose (@KATVShelby) March 20, 2022