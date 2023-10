ΗΠΑ: Παίκτης του Powerball κέρδισε τζακ ποτ 1,76 δισ. δολαρίων

Πλουσιότερος 1,76 δισεκατομμύρια δολάρια έγινε ένας άνθρωπος στην Καλιφόρνια καθώς κατάφερε να μαντέψει σωστά τα 6 νούμερα του Powerball, που είναι το αντίστοιχο παίγνιο του ελληνικού «ΤΖΟΚΕΡ» στις ΗΠΑ.

Ο λαχνός που κέρδισε το τζακ ποτ του Powerball αξίας 1,76 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έπαθλο στην ιστορία του παιχνιδιού, πωλήθηκε στην Καλιφόρνια το βράδυ της Τετάρτης.

Οι νικητήριοι αριθμοί ήταν οι 22, 24, 40, 52, 64 και ο κόκκινος αριθμός Powerball 10.

BREAKING: A player in California has won a $1.73 billion Powerball jackpot, ending a long stretch without a winner of the top prize. The winning numbers drawn Wednesday night are: 22, 24, 40, 52, 64 and the Powerball 10. https://t.co/TSimggODNq

— The Associated Press (@AP) October 12, 2023