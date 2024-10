ΗΠΑ: Ο τυφώνας Milton έφθασε στη Φλόριντα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς στην κομητεία Σεντ Λούσι – Δείτε live την πορεία του – BINTEO

Ο κυκλώνας Milton έχει αρχίσει να πλήττει τη Φλόριντα. Πριν από λίγα λεπτά, το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC) ενημέρωσε πως ο Milton έφθασε κοντά στη νήσο Σιέστα Κι, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 205 χλμ/ώρα.

Εξασθενημένος στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον, ο Milton εξακολουθεί να θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε πως αναμένεται να είναι «ένας από τους πιο καταστροφικούς κυκλώνες στη Φλόριντα εδώ και έναν αιώνα».

Δείτε live την πορεία του

Δύο θάνατοι από ανεμοστρόβολο στην κομητεία Σεντ Λούσι της Φλόριντα

Δύο άνθρωποι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν σε ανεμοστρόβιλο που έπληξε την κομητεία Σεντ Λούσι – καθώς πλησίαζε ο τυφώνας Μίλτον, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Περιφέρειας του Σεντ Λούσι επιβεβαίωσε τους θανάτους στο NBC και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Η κομητεία Μάρτιν της Φλόριντα αναφέρει πολλούς τραυματισμούς και δεκάδες ζημίες σε σπίτια

«Εκτιμάται ότι δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ορισμένες σοβαρές. Υπήρξαν ελαφροί/σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί νεκροί αυτή τη στιγμή, αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας

It’s estimated that dozens of homes have been damaged, some severely. There have been minor/serious injuries, however, there have been no fatalities reported at this time. Please STAY OFF roads & if you need to travel, avoid US 1. 🚨#Milton #Florida #FLwx #Tornado #weather pic.twitter.com/zBlBys4n6V — Martin County Fire Rescue (@MartinCountyFR) October 10, 2024

Αναφορές για πολλούς νεκρούς στην κομητεία Σεντ Λούσι

Υπάρχουν «πολλοί νεκροί» στην κομητεία Σεντ Λούσι της Φλόριντα, μετά από ένα ξέσπασμα ανεμοστρόβιλου που έπληξε την περιοχή, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο σερίφης Keith Pearson δήλωσε ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Spanish Lakes Country Club, αλλά οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι σαφείς.

Η κομητεία Σεντ Λούσι βρίσκεται στην Ατλαντική ακτή της Φλόριντα, περίπου 230 χλμ ανατολικά της Σαρασότα

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σεντ Λούσι χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο

BREAKING: The St Lucie County Sheriff’s Office was just struck by tornado ahead of Hurricane Milton. @stluciesheriff pic.twitter.com/ncDMQNne4x — Laura Loomer (@LauraLoomer) October 9, 2024

Ο σερίφης της κομητείας Σεντ Λούσι επιβεβαιώνει ότι υπάρχει «απώλεια ζωής»

Ο σερίφης της κομητείας Σεντ Λούσι, Κιθ Πίρσον, επιβεβαίωσε στη θυγατρική WPBF του West Palm Beach του ABC News ότι υπήρξε «απώλεια ζωής» εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων που προκλήθηκαν από τον τυφώνα Μίλτον.

Δεν είπε πόσοι άνθρωποι πέθαναν.

St. Lucie County Sheriff Keith Pearson confirmed to ABC News’ West Palm Beach affiliate WPBF that there has been “loss of life” because of tornadoes spawned from Hurricane Milton. Pearson did not say how many people died. Follow live updates: https://t.co/GQiwx08lMz pic.twitter.com/YinN2pg89Q — ABC News (@ABC) October 10, 2024

Βίντεο από την κομητεία που έχουν αναφερθεί θύματα

🇺🇸🚨‼️ BREAKING: Multiple deaths were reported in parts of Florida Wednesday caused by the tornadoes prior to Hurricane Milton making landfall. The St. Lucie County sheriff confirmed there are “multiple fatalities” in the county after a tornado outbreak. pic.twitter.com/Poja5eHriy — TabZ (@TabZLIVE) October 10, 2024

Μεγάλη άνοδος του νερού στην Πούντα Γκόρντα στη νοτιοδυτική Φλόριντα πάνω από 4 μέτρα

Big time surge problems in Punta Gorda, FL. Water has come in like a tsunami rising 5+ feet in past 30 minutes. #milton #HurricanMilton @accuweather @theScantman pic.twitter.com/yNd47csULg — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) October 10, 2024

Το νερό της θάλασσας αποτραβιέται από την παραλία για να επιστρέψει μέσω καταιγίδας

Το νερό της θάλασσας αποτραβιέται από την παραλία στον κόλπο της Τάμπα καθώς ο τυφώνας Μίλτον κινείται στη Φλόριντα νότια, φέρνοντας ισχυρούς υπεράκτιους ανέμους.

«Μην βγείτε στο σημείο που υποχωρεί το νερό στον κόλπο της Τάμπα – το νερό ΘΑ επιστρέψει μέσω καταιγίδας και αποτελεί απειλητικό κίνδυνο για τη ζωή», ανέφερε το Τμήμα Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της Φλόριντα.

The water has been sucked out of Tampa Bay by Milton.

Happened fast. pic.twitter.com/8ghtF5SZYx — Brian Entin (@BrianEntin) October 10, 2024

Βίντεο δείχνει ανέμους και σχεδόν οριζόντια βροχή να χτυπούν φοίνικες στην Τάμπα.

Σχεδόν 160 χλμ/ώρα ανέμων έχουν καταγραφεί στην περιοχή, σύμφωνα με το NBC News.

Η πόλη αντιμετωπίζει πάνω από ένα μέτρο βροχής, με πάνω από 7 εκατοστά να πέφτουν ανά ώρα.

Wind and rain have increased significantly in Tampa..close to 100mph winds at certain times. pic.twitter.com/q4Fyeg2TAH — Carolina C. Gonzalez (@carolinacgon) October 10, 2024

Ο αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε «χιονοστιβάδα ψεμάτων» από τον προκάτοχό του και υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τις κατηγορίες του περί ολιγωρίας του κρατικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά την παροχή βοήθειας στα θύματα του κυκλώνα Ελίν.

Η Φλόριντα, η τρίτη πολυπληθέστερη αμερικανική πολιτεία και δημοφιλής τουριστικός προορισμός, είναι συνηθισμένη σε κυκλώνες. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή καθιστά πιο πιθανή την ταχεία ενίσχυσή τους και αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων φαινομένων, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Από την Τάμπα μέχρι το Φορτ Μάγιερς, στην περιοχή που αναμένεται να πλήξει πρώτα ο κυκλώνας Milton, ο χρόνος για εκκένωση έχει πια παρέλθει και οι πολίτες καλούνται να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια σε κέντρα που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό.

Η Σαρασότα θυμίζει πόλη-φάντασμα, καθώς η βροχή γίνεται όλο και εντονότερη. Ο Μπραντ Ριβς – ένας κάτοικος που επέλεξε να παραμείνει στο σπίτι του – φοβάται πως ίσως δει αυτήν την όμορφη πόλη, στην οποία πέρασε 15 χρόνια της ζωής του, να καταστρέφεται. Λίγο βορειότερα, στην Τάμπα, ο 36χρονος Ράντι Πράιορ επισημαίνει πως δεν έχουν ακόμη επουλωθεί οι πληγές που προκάλεσε ο κυκλώνας Ελίν. Σε μια άλλη μεγάλη πόλη στη δυτική ακτή της Φλόριντα, στο Φόρτ Μάγιερς, η Ντέμπι Έντουαρντς τονίζει πως «όλοι είναι ανήσυχοι».

Γύρω στα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος), ο κυκλώνας Milton συνοδευόταν από ανέμους των οποίων η ταχύτητα έφθανε τα 200 χλμ/ώρα και βρισκόταν σε απόσταση 100 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Σαρασότας, σύμφωνα με το NHC. Προβλέπεται πως θα σαρώσει τη Φλόριντα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, περνώντας πολύ κοντά από το Ορλάντο, όπου τα θεματικά πάρκα της Disney World είχαν κλείσει από το μεσημέρι. Κλειστά είναι επίσης τα αεροδρόμια σε Τάμπα και Σαρασότα.

Ο κυκλώνας Milton αναμένεται να προκαλέσει κύματα ύψους 4,5 μέτρων στις παράκτιες περιοχές και ισχυρές βροχοπτώσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα «καταστροφικές και απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες», υπογραμμίζει το NHC. Οι αρχές έχουν επισημάνει εξάλλου τον πρόσθετο κίνδυνο από τα πολυάριθμα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο κυκλώνας Ελίν, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 236 ανθρώπους στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 15 στη Φλόριντα.

Ανεμοστρόβιλοι έχουν αναφερθεί στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της Φλόριντας, σύμφωνα με το Weather Channel.

Εδώ και αρκετές ημέρες, οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους των απειλούμενων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα, διαβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για «ζήτημα ζωής και θανάτου».