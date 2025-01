ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ ιδρύει συμβούλιο «αξιολόγησης» της FEMA

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Κυριακή (26/1) προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο συγκροτείται συμβούλιο «αξιολόγησης» της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (FEMA), χωρίς —προς το παρόν τουλάχιστον— να κάνει πράξη την απειλή του να κλείσει τον κυριότερο οργανισμό της χώρας ως προς τη διαχείριση καταστροφών.

Το κείμενο προβλέπει τη δημιουργία συμβουλίου που θα αποτελείται από ηγετικά στελέχη ομοσπονδιακών υπηρεσιών και «διακεκριμένα» πρόσωπα που θα επιλέξει ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Ορίζεται πως θα συνέλθει εντός 90 ημερών και θα του παραδώσει έκθεση εντός 180 ημερών από την πρώτη συνεδρίασή του.

The council will hold its first public meeting within 90 days and submit a report to the president within 180 days of the first meeting. pic.twitter.com/gzAvBzj7pm

🚨 #BREAKING : President Trump has signed an executive order creating a “review council” for the Federal Emergency Management Agency (FEMA),

Ο κ. Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταργήσει τη FEMA κατά τη διάρκεια περιοδείας του στη Βόρεια Καρολίνα και στην Καλιφόρνια την Παρασκευή· ανήγγειλε πως θα υπέγραφε σύντομα εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα για την εκ βάθρων αναμόρφωση ή το κλείσιμο της.

Για τον μεγιστάνα, η υπηρεσία χειρίστηκε αδέξια την αντιμετώπιση των κρίσεων στις δύο πολιτείες· πρόσθεσε πως προσωπικά, θα προτιμούσε να διανέμονται ομοσπονδιακά κεφάλαια στις πολιτείες ώστε να αντιμετωπίζουν οι ίδιες τις καταστροφές.

Στο κείμενο του διατάγματος αναφέρεται πως υπάρχουν «ανησυχίες» για πολιτική «προκατάληψη» στη FEMA κατά του κ. Τραμπ και ότι κεφάλαια ύψους 1 δισεκ. δολαρίων χρησιμοποιήθηκαν για να «καλωσοριστούν παράνομοι μετανάστες».

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία είναι αρμόδια για την κινητοποίηση προσωπικού, μέσων και εφοδίων για την υποστήριξη περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Η χρηματοδότησή της αυξήθηκε θεαματικά τα τελευταία χρόνια: τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν πολλαπλασιαστεί.

Donald Trump says he wants the states to handle their own natural disasters instead of FEMA.

So taxpayers in blue states won’t have to bail out Texas, Louisiana, Florida, Georgia, etc. right? pic.twitter.com/Akz4wb1Q7h

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 24, 2025