ΗΠΑ: Μυστηριώδες αντικείμενο συνετρίβη σε σκεπή οικίας στη Φλόριντα – Τι ερευνά η NASA

Ένα μυστηριώδες αντικείμενο συνετρίβη σε σκεπή οικίας στην Φλόριντα των ΗΠΑ, με τους εμπειρογνώμονες να κάνουν λόγο για πιθανά διαστημικά συντρίμμια από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Το αντικείμενο που μοιάζει με κυλινδρικό σωλήνα είχε μήκος μερικές ίντσες και ζύγιζε σχεδόν 2 λίβρες (0,9 κιλά). Καθώς έπεσε στην σκεπή της οικίας, κατάφερε ζημιές και στους δύο ορόφους με τον ιδιοκτήτη Αλεχάντρο Οτέρο να ξαφνιάζεται.

Η προέλευση του αντικειμένου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, αλλά ο Οτέρο πιστεύει ότι είναι πιθανώς μία από τις εννέα άδειες μπαταρίες που απορρίφθηκαν από τον ISS.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, μια μεγάλη παλέτα φορτίου που μετέφερε τις μπαταρίες και ανήκε στην ιαπωνική διαστημική υπηρεσία JAXA εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού. Καθώς τα συντρίμμια αφέθηκαν στο διάστημα, το αναμενόμενο θα ήταν να καταστραφούν πριν εισέλθουν στην ατμόσφαιρα της γης και να καταστραφούν, όμως διαπιστώνεται ότι κάποια από αυτά διατηρούνται στο ακέραιο με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα όταν μπαίνουν στην γήινη ατμόσφαιρα.

“Φαίνεται ότι ένα από αυτά τα κομμάτια έχασε το Ft Myers και προσγειώθηκε στο σπίτι μου στη Νάπολη”, έγραψε ο Οτέρο στο X, ως απάντηση σε μια ανάρτηση που περιγράφει την παλέτα που έχει πέσει. “Έσκισε τη στέγη και πέρασε από 2 ορόφους. Σχεδόν κινδύνευσε ο γιός μου.”

&

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

— Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024