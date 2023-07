ΗΠΑ: Φρενίτιδα στην Κοιλάδα του θανάτου – Συρροή τουριστών για να ζήσουν… στους 55 βαθμούς Κελσίου

Με την προσδοκία να ζήσουν ένα μοναδικό φαινόμενο δεκάδες τουρίστες συρρέουν τις τελευταίες ημέρες στην λεγόμενη Κοιλάδα του Θανάτου στην Καλιφόρνια, των ΗΠΑ, για να βιώσουν την ζωή στους 55 βαθμούς Κελσίου, (131 Fahrenheit), καθώς τόσο ψηλά εκτιμούν οι μετεωρολόγοι ότι μπορεί να φτάσει η θερμοκρασία στην περιοχή, η οποία είναι γνωστή για τις υψηλές θερμοκρασίες.

Αν η θερμοκρασία είναι τόσο ψηλή, αυτό θα είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Το καλοκαίρι, η θερμοκρασία στην Κοιλάδα του Θανάτου ξεπερνά συχνά τους 48 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων. Αυτό συμβαίνει επειδή τα γύρω βουνά παγιδεύουν τον ζεστό αέρα στη μεγάλη και στενή λεκάνη της κοιλάδας.

Ωστόσο, παρά τις ακραίες θερμοκρασίες και τις προειδοποιήσεις των αρχών, για τους κινδύνους της έντονης ζέστης, οι τουρίστες συρρέουν στο διαβόητο πάρκο για να βιώσουν τη στιγμή που θα καταγραφεί η υψηλότερη θερμοκρασία.



Οι πινακίδες στα μονοπάτια πεζοπορίας συμβουλεύουν τους επισκέπτες να μην βγαίνουν έξω μετά τις 10 το πρωί αν και οι νυχτερινές θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Κοιλάδα του Θανάτου ήταν 56,6 βαθμοί Κελσίου τον Ιούλιο του 1913, σύμφωνα με την υπηρεσία του πάρκου, αν και ο εξοπλισμός μέτρησης ήταν λιγότερο ακριβής πριν από έναν αιώνα και το σύγχρονο ρεκόρ σημειώθηκε το 2021, όταν το θερμόμετρο έδειξε 54,5 βαθμούς Κελσίου.

Tourists flock to Death Valley to experience possible world record heat of 131 degrees https://t.co/1EfIgX6sAJ pic.twitter.com/vByW7ZjZNw

Tourists are flocking to Death Valley to experience possible world record heat of 131 degrees #yyc https://t.co/84lH4tpNff

— robsobject (@robsobject) July 16, 2023