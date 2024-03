ΗΠΑ: Έφοδος της Ασφάλειας στις επαύλεις του Puff Diddy σε Λος Άντζελες και Μαϊάμι – Ύποπτος για σωματεμπορία

Έφοδος της Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα στην έπαυλη του δημοφιλούς ράπερ Παφ Ντίντι στο Λός Άντζελες και ταυτόχρονα στην έπαυλη του στο Μαϊάμι, καθώς θεωρείται ύποπτος σε κύκλωμα σωματεμπορίας.

Η έφοδος έλαβε χώρα στο σπίτι του Combs, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, 40 εκατομμυρίων δολαρίων στην πολυτελή γειτονιά Holmby Hills του Λος Άντζελες καθώς και στο σπίτι του μεγιστάνα της μουσικής στο Μαϊάμι στην περιοχή Star Island.

“Νωρίτερα σήμερα, η Homeland Security Investigations New York εκτέλεσε ενέργειες επιβολής του νόμου ως μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας με τη βοήθεια της HSI Los Angeles, της HSI Miami και των τοπικών συνεργατών μας στις αρχές επιβολής του νόμου. Θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες”, δήλωσε η HSI σε μια κυκλοφόρησε δήλωση.

Τα σπίτια του Sean ‘Diddy’ Combs στο Λος Άντζελες και στο Μαϊάμι δέχτηκαν έφοδο από τις έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας, σε σχέση με υποτιθέμενες έρευνες για σεξουαλική διακίνηση, λένε πηγές στο FOX 11.

Η έπαυλη στο Λος Άντζελες ανήκει στην Bad Boys Films, ένα τμήμα της Bad Boy Entertainment και σε μια από τις κόρες του Combs. Προς το παρόν, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν έχει ονομάσει τον Ντίντι ως το επίκεντρο της έρευνας.

Το SkyFOX κατέγραψε εικόνες ατόμων που βγήκαν από το σπίτι και στη συνέχεια κρατήθηκαν. Η ταυτότητά τους δεν είναι γνωστή, ούτε η σχέση τους με την υπόθεση ή η σύνδεσή τους με τον Ντίντι.

Ο εμπειρογνώμονας Εσωτερικής Ασφάλειας Χαλ Κέμφερ είπε ότι υπήρξαν ισχυρισμοί ότι ναρκώνει νεαρές γυναίκες και ότι η υπηρεσία είναι πιθανό να εξετάσει τα φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πολλές πολιτείες.

Ο Kempfer πρόσθεσε ορισμένα στοιχεία που αναζητούν, όπως φορητούς υπολογιστές, μονάδες flash και οτιδήποτε θα συνέδεε τον Combs με τους ισχυρισμούς. Επιπλέον, είπε ότι η απόκτηση εντάλματος έρευνας αυτού του μεγέθους απαιτεί μια μακρά διαδικασία και ότι πιθανότατα απαιτείται συνεργασία με κρατικούς και τοπικούς δικηγόρους.

Οι ερευνητές του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες ήταν επίσης στο σημείο και αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

«Θα υποστηρίζουμε πάντα την επιβολή του νόμου όταν επιδιώκει να διώξει όσους παραβίασαν το νόμο», δήλωσε ο Νταγκ Γουίγκντορ, δικηγόρος της Κάσι Βεντούρα και ενός από τους άλλους κατηγόρους του Ντίντι, σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα. «Ας ελπίσουμε ότι αυτή είναι η αρχή μιας διαδικασίας που θα θεωρήσει τον κ. Κομπς υπεύθυνο για την άθλια συμπεριφορά του».

Αυτή ήταν μόνο η αρχή

Πέρυσι, η Casandra Ventura, γνωστή και ως τραγουδίστρια R&B Cassie, απέσυρε μια αγωγή βόμβα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης κατά του μεγιστάνα του Bad Boy. Η Combs και η Ventura χρονολογούνται μεταξύ 2005 και 2018. Η μήνυση περιείχε λεπτομερείς ισχυρισμούς που προκαλούν σοκ καθώς αναφέρουν χρόνια φερόμενης κατάχρησης. Στη συνέχεια οι δυο τους εγκαταστάθηκαν σε έναν οικισμό την επόμενη μέρα.

Ο Sean Combs γνωστός και ως Diddy παρευρίσκεται στον εορτασμό για τα γενέθλια του Diddy και την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του στο LAVO στις 9 Νοεμβρίου 2023 στο Λονδίνο, Αγγλία.

Μόλις μια εβδομάδα αργότερα, δύο ακόμη γυναίκες εμφανίστηκαν και κατηγόρησαν τον μεγιστάνα του hip-hop για σεξουαλική κακοποίηση σε ξεχωριστή αγωγή.

Και οι δύο αυτές αγωγές κατατέθηκαν τον Νοέμβριο του 2023 την παραμονή της λήξης του νόμου για τους επιζώντες ενηλίκων, νόμος της Νέας Υόρκης που επιτρέπει στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ένα χρόνο για να υποβάλουν πολιτική αγωγή ανεξάρτητα από την παραγραφή.

Τα αρχεία αναφέρονται λεπτομερώς σε πράξεις σεξουαλικής επίθεσης, ξυλοδαρμούς και εξαναγκαστικής χρήσης ναρκωτικών που φέρεται να διαπράχθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 από τον Combs,