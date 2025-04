ΗΠΑ: Εμπρησμός στην κατοικία του Δημοκρατικού Τζος Σαπίρο

Η αστυνομία ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως συνέλαβε ύποπτο για «εμπρησμό» και «τρομοκρατία» αφού επενέβη —μαζί με την πυροσβεστική— τη νύχτα στο σπίτι του Τζος Σαπίρο, σημαντικής μορφής του Δημοκρατικού κόμματος στις ΗΠΑ.

Το όνομα του Τζος Σαπίρο, του κυβερνήτη στην πολιτεία Πενσιλβάνια (ανατολικά), ακούστηκε πολύ την περασμένη χρονιά, κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του υποψηφίου αντιπροέδρου της παράταξης, προτού τελικά η Κάμαλα Χάρις —που επέλεξε τον Τιμ Ουόλς, τον κυβερνήτη στη Μινεσότα— υποστεί βαριά ήττα στις εκλογές του Νοεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Σαπίρο, 51 ετών, αναπαυόταν μαζί με την οικογένειά του στο εσωτερικό της επίσημης κατοικίας του στο Χάρισμπεργκ, την πρωτεύουσα της πολιτείας, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, εξήγησε η πολιτειακή αστυνομία.

Η πυρκαγιά κατορθώθηκε να κατασβεστεί αλλά όχι προτού «προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε τμήμα της κατοικίας», διευκρίνισε.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η ίδια πηγή ανακοίνωσε πως συνελήφθη 38χρονος, ονόματι Κόντι Μπάλμερ, τον οποίο βαραίνουν υποψίες πως εισέβαλε στην κατοικία εφοδιασμένος με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό.

Ο τοπικός εισαγγελέας Φραν Τσάρντο δήλωσε πως θα ζητήσει να ασκηθεί δίωξη στον ύποπτο για εμπρησμό με επιβαρυντικές περιστάσεις, τρομοκρατία, καθώς και διακεκριμένη επίθεση εναντίον προσώπου που κατέχει δημόσιο αξίωμα.

Η πυροσβεστική επενέβη περί τις 02:00 την Κυριακή (09:00 ώρα Ελλάδας).

Ο κ. Σαπίρο ανέφερε μέσω X ότι τον ξύπνησαν «χτυπήματα στην πόρτα» που κοπάναγαν αστυνομικοί, κατόπιν πήρε την οικογένειά του και βγήκαν έξω.

«Δόξα τω Θεώ, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και η φωτιά σβήστηκε», πρόσθεσε.

Last night at about 2AM, my family and I woke up to bangs on the door from the Pennsylvania State Police after an arsonist set fire to the Governor’s Residence in Harrisburg.

The Harrisburg Bureau of Fire was on the scene and while they worked to put out the fire, we were…

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) April 13, 2025