Ένας άνδρας επιχείρησε να αυτοπυρποληθεί έξω από τον Λευκό Οίκο στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο διαδήλωσης υπέρ της Παλαιστίνης τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος).

Τον άνδρα εμπόδισαν άλλοι διαδηλωτές ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο άνδρας φέρει εγκαύματα στα χέρια και έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

A man attempted to self-immolate in front of the White House in Washington, D.C.; man suffered superficial burns to arm.

