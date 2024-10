ΗΠΑ: Η Κάμαλα Χάρις στην Ουάσινγκτον υποσχέθηκε ένα «ελπιδοφόρο μέλλον» – Μπάιντεν: «Σκουπίδια η ρητορική του Τραμπ»

Μπροστά στη φωτισμένη πρόσοψη του Λευκού Οίκου, που ξεχώριζε στο σκοτάδι ως συμβολική εικόνα ενός λαμπρού μέλλοντος, η Κάμαλα Χάρις υποσχέθηκε χθες, Τρίτη, να ανοίξει «νέο κεφάλαιο» στην ιστορία των ΗΠΑ. Στην «τελική αγόρευσή» της, επιτέθηκε έντονα στον Ντόναλντ Τραμπ, καταγγέλλοντας τις πολιτικές και την ηγεσία του.

Μια εβδομάδα προτού διεξαχθούν πιθανόν οι πιο αμφίρροπες και τεταμένες εκλογές στην ιστορία της χώρας, η Δημοκρατική αντιπρόεδρος και υποψήφια σκιαγράφησε τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο με τα πιο μελανά χρώματα: είναι «ασταθής», έχει καταληφθεί από «εμμονή για εκδίκηση», τον «κατατρώει η μνησικακία» κι έχει βαλθεί να αποκτήσει «εξουσία χωρίς όρια».

Τα πάντα στην πολυαναμενόμενη ομιλία της κυρίας Χάρις είχαν σκοπό να δείξουν την αντίθεση. Ξεκινώντας από την τοποθεσία. Οι δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί -75.000, σύμφωνα με την ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία της- που πήγαν να την ακούσουν στην Ουάσιγκτον συγκεντρώθηκαν στο ίδιο σημείο όπου ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος και υποψήφιος είχε ξεσηκώσει τους οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, προτού πολλοί από αυτούς επιτεθούν στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο, για να αποπειραθούν να εμποδίσουν την επικύρωση της εκλογικής νίκης του Τζο Μπάιντεν.



Και συνεχίζοντας με τη ρητορική. Η κυρία Χάρις παρουσίασε αισιόδοξο όραμα για το μέλλον της πρώτης παγκόσμιας δύναμης, που είναι «αρκετά μεγάλη για να συμπεριλάβει όλα τα όνειρά μας, αρκετά δυνατή για να αντέξει τις ρήξεις και τους διχασμούς, αρκετά άφοβη για να φανταστεί ένα μέλλον γεμάτο υποσχέσεις».

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προβάλλει μαύρο όραμα μιας χώρας σε παρακμή, που υφίσταται κατ’ αυτόν εισβολή από τους μετανάστες, η αντιπρόεδρος είπε στους υποστηρικτές της «ας αγωνιστούμε για αυτή την όμορφη χώρα και σε επτά ημέρες θα έχουμε την εξουσία. Κάθε ένας από εμάς έχει την εξουσία να γυρίσει σελίδα και να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της πιο απίστευτης ιστορίας που ειπώθηκε ποτέ».

