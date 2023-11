ΗΠΑ: 14χρονος επιτέθηκε και σκότωσε με μαχαίρι 15χρονο συμμαθητή του στη Βόρεια Καρολίνα – Σκληρές εικόνες

Mοιραίος αποδείχθηκε καβγάς που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (27/11) σε Λύκειο της Βόρειας Καρολίνας των HΠΑ, όταν ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι από 14χρονο συμμαθητή.

Συγκεκριμένα, η φονική επίθεση καταγράφηκε από μαθητές που τράβηξαν βίντεο από όσα συνέβησαν στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου.

Όπως μεταδίδει το το NBC, 14χρονος που μαχαίρωσε τους δύο άλλους μαθητές συνελήφθη, κατηγορείται για ανθρωποκτονία και κρατείται σε αναμορφωτήριο.

Two stabbed, one KILLED inside Southeast Raleigh Magnet High School in Raleigh, NC.

School is 57% Black, 31% Latino, 7% White. pic.twitter.com/HhgAp9if8e

— National Conservative (@NatCon2022) November 28, 2023