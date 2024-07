Ινδονησία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 40 αγνοούμενοι από κατολίσθηση – “Θάφτηκαν” ένα χωριό και ένα χρυσωρυχείο (ΒΙΝΤΕΟ &ΦΩΤΟ)

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 αγνοούνται ύστερα από κατολίσθηση σε ένα χρυσωρυχείο, στο νησί Κελέβη της Ινδονησίας, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων.

Την ίδια ώρα, η συνεχιζόμενη κακοκαιρία δυσχεραίνει τις προσπάθειες διάσωσης, σύμφωνα με τις αρχές.

11 dead, 19 missing in landslide at illegal gold mine in Indonesia

