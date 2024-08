Ιαπωνία: Σεισμός 5,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Τόκιο

«Ταρακουνήθηκε» για ακόμα μια φορά η Ιαπωνία, έπειτα από τον σεισμό μεγέθους 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα, Παρασκευή (09/08), στο Τόκιο, σύμφωνα με ανακοίνωση Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Χθες, η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποίηση για κίνδυνο μεγάλου σεισμού στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην περιφέρεια Καναγκάβα στην ανατολική Ιαπωνία.

Η κυβέρνηση εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για ισχυρό σεισμό στην πρωτεύουσα και στις περιφέρειες Καναγκάβα, Σαϊτάμα, Γιαμανάσι και Σιζουόκα, χωρίς προειδοποίηση για τσουνάμι.

🔔#Earthquake (#地震) M5.0 occurred 25 km SW of #Sagamihara (#Japan) 11 min ago (local time 19:57:37). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/BVkIzQLTYu

🖥https://t.co/WFVmontnyC pic.twitter.com/LoretSqNqz

— EMSC (@LastQuake) August 9, 2024