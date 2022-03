Η βασίλισσα Ελισάβετ στο μνημόσυνο για τον Φίλιππο – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση έπειτα από μήνες

Η βασίλισσα Ελισάβετ παρέστη τελικά στο μνημόσυνο για τον πρίγκιπα Φίλιππο. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση της βασίλισσας της Βρετανίας έπειτα από πέντε σχεδόν μήνες.

Ο Δούκας του Εδιμβούργου, ο οποίος ήταν στο πλευρό της συζύγου του για περισσότερες από επτά δεκαετίες, έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2021, δύο μήνες πριν από τα 100α γενέθλιά του. Εξαιτίας των μέτρων για τον κορονοϊό, μόνο 30 άτομα μπόρεσαν να παρευρεθούν στην κηδεία του. Στη σημερινή τελετή βρέθηκαν περισσότερα άτομα μεταξύ των οποίων ξένοι βασιλιάδες και βασίλισσες, φίλοι του αείμνηστου δούκα, πολιτικοί συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, στρατιωτικές προσωπικότητες και περισσότεροι από 500 εκπρόσωποι φιλανθρωπικών οργανώσεων

Η βασίλισσα έφτασε στο Αβαείο χρησιμοποιώντας ένα μπαστούνι ενώ η απόφαση για το εάν τελικά θα παρευρεθεί στην τελετή φαίνεται να πάρθηκε την τελευταία στιγμή εξαιτίας των κινητικών της προβλημάτων.

Εκπρόσωπος του Παλατιού ανακοίνωσε το γεγονός, νωρίτερα σήμερα λέγοντας: «Η Βασίλισσα σκοπεύει να παραστεί στη λειτουργία…».

Her Majesty The Queen and members of the Royal Family attend the Thanksgiving Service for HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. He was the longest serving Prince Consort for a British monarch and The Queen’s beloved husband for over seven decades. @RoyalFamily @wabbey pic.twitter.com/xjVvfR48xu

— BBC Studios Events Productions (@BBCS_Events) March 29, 2022