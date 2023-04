ΟΗΕ: Γιατί η Ρωσία ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας – Οργή στο Κίεβο

Ανήμερα Πρωταπριλιάς η Ρωσία ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Χαστούκι στην διεθνή κοινότητα» χαρακτήρισε το συγκεκριμένο γεγονός ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα. «Προτρέπω τα σημερινά μέλη του ΣΑΗΕ (Συμβούλιο Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών) να ματαιώσουν κάθε ρωσική προσπάθεια κατάχρησης της προεδρίας του», δήλωσε ο Κουλέμπα κατά την έναρξη της θητείας της Ρωσίας στην εκ περιτροπής προεδρία του σώματος.

Με ανάρτηση του στο Twitter, ο Κουλέμπα χαρακτήρισε την Ρωσία «παράνομη στο ΣΑΗΕ».

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil

