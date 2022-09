Η Αλάσκα αντιμέτωπη με την ισχυρότερη καταιγίδα των τελευταίων 50 ετών

Μια καταιγίδα σπάνιας ισχύος πλήττει τη δυτική Αλάσκα, σηκώνοντας τεράστια κύματα και προκαλώντας εκτεταμμένες πλημμύρες, ανακοίνωσε το Σάββατο η μετεωρολογική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (NWS).

«Τα απομεινάρια του τυφώνα Μέρμποκ θα πλήξουν τη δυτική Αλάσκα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με τεράστια κύματα, ριπές ανέμου εντάσεως τυφώνα, διάβρωση των ακτών και ισχυρές βροχές», ανέφερε η NWS στο Twitter. «Οι πλημμύρες θα χειροτερέψουν», προειδοποίησε, καθώς ο αντίκτυπος της καταιγίδας είναι ήδη εμφανής.

«Αυτή είναι η ισχυρότερη καταιγίδα που έχουμε δει ποτέ το φθινόπωρο στη Βερίγγειο θάλασσα εδώ και 50 χρόνια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Ρικ Τόμαν, ειδικός ερευνητής για το κλίμα, από το πανεπιστήμιο της Αλάσκα.

Στο παραθαλάσσιο χωριό Γκολόβιν, ο περίβολος του σχολείου μετατράπηκε σε λίμνη. Κτίρια πλημμύρισαν και τουλάχιστον δύο σπίτια παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, περιέγραψαν οι αρχές του Φέρμπανκς, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Αλάσκα.

Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Σε βίντεο που προβλήθηκε στο αμερικανικό δίκτυο CNN, διακρίνεται ένα σπίτι να παρασύρεται από χείμαρρο και να σφηνώνει κάτω από γέφυρα.

Κύματα ύψους άνω των τριών μέτρων και ριπές ανέμων έως και 145 χλμ/ώρα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην περιοχή, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία.

