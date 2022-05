H NASA αποχαιρετά τον Βαγγέλη Παπαθανασίου: Ad astra Vangelis

H NASA λέει το δικό της “αντίο” στον κορυφαίο μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου με μία ξεχωριστή ανάρτησή της στον λογαριασμό της στα social media.

“Ad astra Vangelis” γράφει στα λατινικά ο συντάκτης του tweet, δηλαδή “στα άστρα Βαγγέλη” και προσθέτει: “Ο συνθέτης των ταινιών συνεισέφερε στις εξερευνήσεις της αποστολής Juno στον Δία, γράφοντας μουσική. Ακολουθήστε το διαστημόπλοιο της NASA Solar System Exploration γύρω από τον Δία, και τον δορυφόρο του Γανυμήδη, με τον ήχο ανεβασμένο”. Η ανάρτηση αναφέρεται στη συνεργασία της NASA με τον κορυφαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, το 2013.

Η αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία είχε υιοθετήσει τη μουσική του Παπαθανασίου με ένα πρωτότυπο μουσικό έργο που δημιουργήθηκε για να πλαισιώσει το βίντεο από την αποστολή «Ήρα (Τζούνο)», που απεικονίζει συγχρόνως την κίνηση της Γης και της σελήνης μαζί για πρώτη φορά. Το βίντεο απαθανατίστηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής προς το σύστημα του πλανήτη Δία.

Ad astra, Vangelis.

The film composer contributed scores to explorations by our #JunoMission to Jupiter. Here, ride along with the @NASASolarSystem spacecraft around Jupiter and moon Ganymede, with sound up.

Full playlist: https://t.co/bNyqzQGWRS pic.twitter.com/2QbjoKStko

— NASA (@NASA) May 19, 2022