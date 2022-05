Γερμανία: Ένοπλη επίθεση σε γυμνάσιο στη Βρέμη – Βαριά τραυματισμένη μία γυναίκα

Μία γυναίκα νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη έπειτα από επίθεση ενόπλου σε γυμνάσιο, στο λιμάνι της Βρέμης στη Γερμανία. Ο δράστης έχει ήδη συλληφθεί, ενώ η κατάσταση γύρω από το σχολείο έχει τεθεί υπό έλεγχο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ασαφή.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο «Nord24», μία μαθήτρια, η οποία βρισκόταν στην τουαλέτα, άκουσε τους πυροβολισμούς και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Οι υπόλοιποι μαθητές παρέμειναν στις τάξεις τους μέχρι να ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα. Έξω από το σχολείο είχαν συγκεντρωθεί γονείς προκειμένου να ενημερωθούν

#Breaking: There has been a shooting incident in a school in Bremerhaven #Germany. One person arrested and one injured according to early media reporting. Shootings in schools are exceptionally rare in Germany. Background and motive yet unclear.https://t.co/XtGckeSPlZ

