Γερμανία: Ένας νεκρός και 25 τραυματίες έπειτα από σύγκρουση τρένου με φορτηγό κοντά στο Αμβούργο

Ένας νεκρός και 25 τραυματίες, εκ των οποίων άνθρωποι έξι σοβαρά, είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης επιβατικής αμαξοστοιχίας με φορτηγό σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση κοντά στο Αμβούργο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τους Γερμανικούς Σιδηρόδρομους (Deutsche Bahn) και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Hamburger Abendblatt, η οποία επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, το φορτηγό επιχείρησε να διασχίσει τις ράγες αλλά εγκλωβίστηκε όταν έπεσαν οι μπάρες, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από την υπερταχεία ICE.

An intercity train collided with a lorry at a crossing in Hamburg’s Roenneburg area, leaving one person dead and around a dozen others injured, according to emergency services and the Deutsche Bahn.https://t.co/Aq1SiGuoZW pic.twitter.com/jyr1ynEPto

