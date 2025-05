Γερμανία: Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σε ολόκληρη την χώρα ζητώντας να τεθεί εκτός νόμου το AfD

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν την Κυριακή (11/5) σε περίπου 60 πόλεις της Γερμανίας ζητώντας να τεθεί εκτός νόμου η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), μετά και την επίσημη ταξινόμησή της ως «εξακριβωμένα ακροδεξιάς» οργάνωσης από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV).

▶️ A mass demonstration against the right-wing forces and Alternative for #Germany (AfD) is taking place in #Berlin, a TASS correspondent reports

Initially, the organizers said that 5,000 people would take part in the demonstration. Berlin’s police confirmed 4,000 participants… pic.twitter.com/zf9TdcFkfM

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) May 11, 2025