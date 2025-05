Γάζα: Τουλάχιστον 57 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τουλάχιστον 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τη Δευτέρα (5/5), σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές στον πολιορκημένο θύλακο.

Η πολιτική προστασία ανέφερε ότι μέχρι το απόγευμα, τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορες ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Σε επιδρομή στην πόλη της Γάζας (βόρεια), τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν 15 πτώματα, ενώ δεκάδες άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA έκανε λόγο αργότερα για άλλους έξι νεκρούς σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον οχήματος στη Νουσέιρατ (κεντρικά).

The death toll in Gaza has risen to at least 54 since dawn as a result of Israeli airstrikes, Al Jazeera reported on Monday https://t.co/k9XVumwX5p

