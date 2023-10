Γάζα: Αναφορές ότι το Ισραήλ χτύπησε το τέμενος Nuseirat – Πληροφορίες για πολλούς νεκρούς και τραυματίες

Πληροφορίες για νέα σφαγή αμάχων στην Γάζα μεταδίδουν το Αλ Τζαζίρα και το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού.

Το τουρκικό πρακτορείο μετέδωσε ότι ισραηλινό μαχητικό βομβάρδισε τέμενος στο Νουσεϊράτ, στην Κεντρική Γάζα. Στο τέμενος είχαν καταφύγει άμαχοι πρόσφυγες από την Βόρεια Γάζα, σύμφωνα με ιατρική πηγή, η οποία έκανε λόγο για πολλούς νεκρούς και για εκτεταμένη καταστροφή.

But international law doesn’t apply here. pic.twitter.com/ZrR9Qx2fzp

According to Article 8 of the Geneva Convention, direct attacks against buildings of worship are a war crime.

Israel just bombed the Nuseirat Mosque in Gaza, killing displaced people seeking shelter.

Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί χτύπησαν και τέμενος στην συνοικία αλ Τούφα, στην πόλη της Γάζας. Πληροφορίες του Αλ Τ

ζαζίρα αναφέρουν ακόμα ότι χτυπήθηκε και σπίτι στο Ντεΐρ αλ Μπαλάχ, στην κεντρική Γάζα.

Massacre in Nuseirat Mosque.💔

Many Palestinian dead bodies recovered from beneath the rubbles of Nuseirat main mosque, after the Israeli military bombed it.

There were families who fled from North Gaza sheltering inside. pic.twitter.com/EKnfLMe1We

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 18, 2023