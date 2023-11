Γάζα: Λουτρό αίματος από τον βομβαρδισμό σχολείου στην Τζαμπαλίγια – Δεκάδες νεκροί, φρικιαστικές εικόνες

Φρικιαστικές εικόνες μεταδίδονται από το σχολείο Αλ Φαχούρα, στην Βόρεια Γάζα, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες Παλαιστίνιοι, αλλά η Ισραηλινή αεροπορία το χτύπησε σήμερα με αποτέλεσμα ο επίσημος απολογισμός μέχρι στιγμής να είναι 80 νεκροί, αλλά οι εκτιμήσεις να ανεβάζουν τους νεκρούς ακόμα και σε 200, όπως μετέδωσε νωρίτερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Τας.

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 12.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά της Λωρίδας της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 5.000 παιδιά και 3.300 γυναίκες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της ισλαμικής οργάνωσης που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ στους 30.000 ανέρχονται οι τραυματίες.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς διαβεβαιώνει από την πλευρά του ότι δεκάδες πτώματα κείτονται στους δρόμους του βόρειου τομέα της Λωρίδας της Γάζας και ότι είναι αδύνατον να καταγραφούν, διότι ο ισραηλινός στρατός βάλλει κατά των ασθενοφόρων και του νοσηλευτικού προσωπικού που προσπαθεί να πλησιάσει.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα το θάνατο περισσότερων από 80 ανθρώπων σε δύο επιδρομές του ισραηλινού στρατού σε καταυλισμό προσφύγων που διευθύνεται από τον ΟΗΕ στη Τζαμπαλίγια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο υπεύθυνος της Παλαιστινιακής Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρίνι ο οποίος ανέφερε σήμερα ότι έλαβε “φρικιαστικές” φωτογραφίες και τηλεοπτικά πλάνα πολλών ανθρώπων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από μία επίθεση σε σχολείο της UNRWA που βρίσκεται βορείως της Γάζας.

“Αυτές οι επιθέσεις δεν μπορούν να αποτελούν συνήθη φαινόμενα. Πρέπει να σταματήσουν. Μία ανθρωπιστική εκεχειρία δεν μπορεί να καθυστερεί περαιτέρω”, ανέφερε ο Γενικός Επίτροπος της UNRWA Φιλίπ Λαζαρίνι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν σχολίασε άμεσα. Ωστόσο υπάρχουν αναφορές για βομβαρδισμό ακόμα ενός σχολείου του Ταλ Ζαατάρ. Οι εκτιμήσεις για εκατοντάδες νεκρούς δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η ανακοίνωση της Χαμάς

Σε δήλωσή στο κανάλι της στο Telegram η Χαμάς, ανέφερε: “Δεν θα εγκαταλείψουμε αυτή τη γη και θα λογοδοτήσετε για τη σφαγή σας στο σχολείο Al-Fakhoura και τα συνεχή εγκλήματά σας κατά των παιδιών και των αμάχων, αργά ή γρήγορα.

Οι νεοναζί διέπραξαν μια νέα σφαγή στο σχολείο Al-Fakhoura της UNRWA στον προσφυγικό καταυλισμό Jabalia, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες μάρτυρες και τραυματίες, επιπλέον των εκατοντάδων σφαγών που διαπράχθηκαν από τη ναζιστική-σιωνιστική κατοχή, προμελετημένες και με πράσινο φως από την αμερικανική κυβέρνηση, μαζί με την ανήμπορη και ντροπιαστική σιωπή της διεθνούς κοινότητας και των θεσμών της που ιδρύθηκαν για να προστατεύουν την ανθρωπότητα από τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση”, αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

“Το λέμε αυτό στον εγκληματικό εχθρό μας, ο οποίος εξουδετερώνεται από τις Ταξιαρχίες Κασάμ και τους ήρωες της αντίστασης, και ο οποίος καταπιέζει και χτυπά τους αθώους πολίτες στα κέντρα εκτοπισμού: Θα παραμείνουμε σε αυτή τη γη, και δεν θα υπάρξει καμία έξοδος μετά από σήμερα, ανεξάρτητα από τις σφαγές και τα εγκλήματα που διαπράττετε, και θα έρθει η μέρα που θα λογοδοτήσετε, με τη δύναμη της δικαιοσύνης και της αλήθειας, και δεν θα έχετε καμία διαφυγή από το να πληρώσετε το τίμημα, αργά ή γρήγορα”.

O Σόλτς

Υπάρχει «επείγουσα ανάγκη για την βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης» στην Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο καγκελάριος της Γερμανίας Ολαφ Σολτς κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο γερμανός καγκελάριος «επεσήμανε την επείγουσα ανάγκη για την βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της καγκελαρίας. «Ανθρωπιστικές εκεχειρίες μπορούν να συμβάλουν στην σημαντική βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πληθυσμό», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος.

Ministry of Health: Hundreds of martyrs and wounded in two occupation massacres in Al-Fakhoura and Tal Al-Zaatar schools.#Gaza #Israel pic.twitter.com/jCrH4oAIFD — Quds News Network (@QudsNen) November 18, 2023

Israel just bombed refugees seeking shelter in Gaza’s UN-operated Al-Fakhoura school as they slept Bought and paid for by the hard-earned cash of Americans Images via @BelalKhaled pic.twitter.com/o8wUE2Ku1t — Anya Parampil (@anyaparampil) November 18, 2023

Horrific scenes from the massacre committed by Israeli occupation warplanes at Al-Fakhoura Refugee School in the northern Gaza Strip, leaving dozens of displaced Palestinians killed inside the school. Criminal war Netanyahu 🇮🇱🇺🇲🇮🇱🇺🇲… pic.twitter.com/IcjKMigtf4 — Emelia 🇸🇪 (@Bernadotte22) November 18, 2023