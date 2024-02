Γάζα: Η συγκλονιστική στιγμή που 5χρονο κορίτσι ζητά βοήθεια για να γλιτώσει από άρμα μάχης – Βρέθηκε νεκρό έπειτα από ημέρες

Συγκλονίζει το ηχητικό ντοκουμέντο με την φωνή του 5χρονου κοριτσιού στην Γάζα που ζητεί απεγνωσμένα βοήθεια στην Ερυθρά Ημισέληνο μετά το πλήγμα που δέχτηκε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με την οικογένεια του θείου της ο οποίος προσπαθούσε να βγει από την εμπόλεμη ζώνη.

Στις 29 Ιανουαρίου, η Χιντ Ρατζάμπ ταξίδευε με αυτοκίνητο μαζί με τον θείο της, τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους. Ήθελαν να διαφύγουν από την εμπόλεμη ζώνη, όταν δέχθηκαν ισραηλινά πυρά, από άρμα μάχης, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο (PRCS).

«Το παιδί [η Hind Rajab] και όλοι όσοι βρίσκονταν στο αυτοκίνητο βρέθηκαν σκοτωμένοι από τον ισραηλινό στρατό κοντά στο πρατήριο καυσίμων Fares στην περιοχή Tal Al-Hawa, νοτιοδυτικά της πόλης της Γάζας, μετά από περίπου δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τον Khader Al Za’anoun, Παλαιστίνιο δημοσιογράφο που εργάζεται για το CNN και μίλησε με τον παππού του παιδιού. Η PRCS επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο των δύο εργαζομένων στο ασθενοφόρο που στάλθηκε για τη διάσωση του κοριτσιού.

Μετά το πλήγμα από ισραηλινό τανκς, η 15χρονη ξαδέρφη της Χιντ, η Λαϊάν, κάλεσε σε βοήθεια, αλλά δεν κατάφερε να μείνει ζωντανή. Η μικρή Χιντ Ρατζάμπ πήρε το τηλέφωνο και μίλησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Ερυθράς Ημισελήνου, η οποία ήρθε σε συνεννόηση με τον ισραηλινό στρατό και έστειλε ασθενοφόρο για να παραλάβει τα κορίτσια. Πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της PRCS, οι ισραηλινοί πυροβόλησαν το ασθενοφόρο και σκότωσαν το πλήρωμα.

In a devastating ending Palestine Red Crescent team members Yusuf Zeino and Ahmed Al-Madhoun were killed in their ambulance on their approved mission to rescue 6-year-old Hind. PRCS mourns their loss and we demand justice for their senseless killing. Once again instead of the… pic.twitter.com/aKsEQydCer

Το Σάββατο, βρέθηκαν και αυτοί νεκροί, ενώ το ασθενοφόρο τους ήταν κατεστραμμένο. Επίσης, το Σάββατο, βρέθηκε και το πτώμα της Χιντ, μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειάς της που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε: “Σε ένα καταστροφικό τέλος, τα μέλη της ομάδας της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, Yusuf Zeino και Ahmed Al-Madhoun, σκοτώθηκαν μέσα στο ασθενοφόρο τους κατά την εγκεκριμένη αποστολή τους να σώσουν την 6χρονη Hind”.

