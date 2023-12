Γάζα: Eικονολήπτης του Al Jazeera σκοτώθηκε σε επίθεση με πυραύλους στη Χαν Γιουνίς

Eικονολήπτης του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera σκοτώθηκε στη Λωρίδα της Γάζας και ένας δημοσιογράφος τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσε το αραβικό κανάλι.

Ο Σαμίρ Αμπού Ντάκα τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τον συνάδελφό του ενώ κάλυπταν τον βομβαρδισμό ενός σχολείου. Οι διασώστες δεν κατάφεραν να φτάσουν εγκαίρως στο σημείο ώστε να τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, επειδή ο δρόμος ήταν μπλοκαρισμένος από τα ερείπια ενός σπιτιού.

Israel killed Al Jazeera Samer Abu Daqqa while he was inside a school for refugees.

For 6 hours, Israeli forces prevented ambulances from reaching him, condemning him to bleed to death.

How many more journalists must Israel kill in Gaza before Western leaders say enough? pic.twitter.com/8566fHq8YW

— sarah (@sahouraxo) December 15, 2023