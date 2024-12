Γάζα: Δύο ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν κοντά στη Ράφα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την Τρίτη (17/12) πως δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν κοντά στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Πρόκειται για έναν 35χρονο και έναν 26χρονο που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατάρρευσης ερειπωμένου κτιρίου, σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού. Δεν βρέθηκαν ίχνη εκρηκτικών που να υποδηλώνουν ότι το κτίριο ήταν παγιδευμένο, ανέφεραν εμπειρογνώμονες.

🔶 Two IDF soldiers were killed in Rafah from a collapse of a damaged weak building. pic.twitter.com/hW8GGeq7KP

