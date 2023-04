Γαλλία: Νέα ένταση στο Παρίσι – Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο του Χρηματιστηρίου

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στη Γαλλία για την μεταρρύθμιση του Εμάνουελ Μακρόν στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Σήμερα, διαδηλωτές εισέβαλαν εξοργισμένοι στο κτίριο Euronext, το Χρηματιστήριο του Παρισιού κρατώντας αναμμένους πυρσούς και φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

Εκπρόσωπος του χρηματιστηρίου ανέφερε ότι η διαμαρτυρία δεν είχε αντίκτυπο στις δραστηριότητές του και δεν προκάλεσε πρόβλημα στις συναλλαγές.

Οι διαδηλωτές στοχοποιούν όλο και περισσότερο «τα σύμβολα του καπιταλισμού και των επιχειρήσεων στη Γαλλία», όπως αναφέρει το Bloomberg, καθώς οι οργανωμένες διαδηλώσεις των τελευταίων εβδομάδων είχαν ελάχιστο αντίκτυπο στα σχέδια της κυβέρνησης.

Προηγούμενες διαμαρτυρίες είχαν ως στόχο τα γραφεία της LVMH, της BlackRock και της Natixis.

JUST IN – Protesters invade Euronext, the Paris Stock Exchange after anger against Macron’s pension reform pic.twitter.com/TixNnDFwno

Protestors storm the Euronext Bourse building in La Défense district of Paris

Angry at Macron and his now-passed pensions reforms pic.twitter.com/MSKhv6OfM0

— Joseph Ataman (@JosephAtaman) April 20, 2023