Γαλλία: Εκκενώνονται οι Βερσαλλίες – Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και εκκένωση στο Παλάτι των Βερσαλλιών στο Παρίσι.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, υπάρχει ένα περιστατικό ασφαλείας που οδήγησε τις αρχές να ζητήσουν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκένωση, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας σπεύδουν στο σημείο. Δεκάδες ένοπλοι αστυνομικοί φαίνονται να φρουρούν το κτίριο, καθώς οι τουρίστες καλούνται να απομακρυνθούν από την περιοχή.

French security forces are storming the Palace of Versailles near Paris following reports of a suspicious stabbing incident. #Versailles #Paris pic.twitter.com/lFQxRiVusV

— RRN (@RRNmedia) July 4, 2024