Φρίκη στη Σανγκάη: Σκοτώνουν τα κατοικίδια όσων νόσησαν με κορονοϊό – ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Αποτροπιασμό και φρίκη προκαλούν οι νέες εικόνες από τη Σανγκάη, όπου οι Αρχές, στο πλαίσιο της πολιτικής “μηδενικής ανοχής” απέναντι στον κορονοϊό, σκοτώνουν τα κατοικίδια των ανθρώπων που νοσούν από Covid-19.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή Μέσα, αξιωματικοί φθάνουν στα σπίτια των ασθενών με κορονοϊό και αφού απομακρύνουν τα κατοικίδια, τα σκοτώνουν, τα τοποθετούν σε σακούλες και περιμένουν να περάσουν οι αρμόδιοι να συλλέξουν τις πλαστικές τσάντες, γεμάτες σκοτωμένα ζώα. Οι εικόνες που ανεβαίνουν στα social media είναι γροθιά στο στομάχι.

Just watched a video from Shanghai where CCP medical troops are collecting up pet dogs from people’s apartments and killing them in the street. Do not watch this one. — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) April 11, 2022

If you test positive for Covid in Shanghai they are taking you to quarantine centers and killing your pets — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) April 11, 2022

What is happening in Shanghai, China is absolutely horrendous. People are being incarcerated at home with lack of food provisions and pets are being destroyed. Zero Covid authoritarianism has become sick, twisted and inhumane. And yet, some people still support it. — James Melville (@JamesMelville) April 11, 2022

Να σημειωθεί ότι από χθες, το κινεζικό χρηματοοικονομικό κέντρο της Σανγκάης άρχισε να χαλαρώνει το lockdown σε κάποιες περιοχές, παρά το γεγονός ότι καταγράφονται πάνω από 25.000 νέα κρούσματα COVID-19, ενώ οι Αρχές πασχίζουν να αρχίσει και πάλι να κινείται η πόλη ύστερα από δύο και πλέον εβδομάδες. Οι πιέσεις εντείνονται προς τις Αρχές της πολυπληθέστερης κινεζικής πόλης -και μιας εκ των πλουσιότερων- από τους κατοίκους οι οποίοι εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένοι καθώς οι περιορισμοί τραβούν σε μάκρος, με αποτέλεσμα ορισμένοι εξ αυτών να δυσκολεύονται να βρουν επαρκείς ποσότητες τροφίμων και φαρμάκων.

Chinese government in Shanghai CONTINUES to murder pets under the guise of its Zero Covid Policy. pic.twitter.com/b7G21QlNGA — Bea A Stephens (@BeaAStephens1) April 12, 2022

Η Σανγκάη κατατάσσει τα συγκροτήματα κατοικιών σε τρεις κατηγορίες κινδύνου, ως ένα βήμα προς το να επιτραπούν οι ‘κατάλληλες δραστηριότητες’ από πολίτες σε γειτονιές όπου δεν υπάρχουν θετικά περιστατικά κορονοϊού σε διάρκεια δύο εβδομάδων, δήλωσε ο Γκου Χονγκχούι, αξιωματούχος της πόλης.

🇨🇳 Footage from Shanghai. More Pets rounded up from Owners who tested positive for Covid. pic.twitter.com/Z2xsJ05nJR — Renteria Eliott (@EliottRenteria) April 10, 2022

Αν και δεν ήταν άμεσα σαφές πόσοι από τους 25 εκατ. κατοίκους θα επωφεληθούν από μια άμεση χαλάρωση των lockdowns, η κίνηση αυτή υπόσχεται κάποια ανακούφιση για πολλούς που έχουν περιοριστεί στα σπίτια τους για πάνω από τρεις εβδομάδες σε μια μάχη κατά της μεγαλύτερης έξαρσης στην Κίνα από τότε που εντοπίστηκε ο κορονοϊός στην κεντρική Κίνα στο τέλος του 2019. Η προσέγγιση ‘μηδενικής ανοχής’ της Κίνας απέναντι στην COVID-19, περιορίζοντας σε καραντίνα όποιον βρίσκεται θετικός ακόμα και χωρίς συμπτώματα, υφίσταται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις λόγω του περισσότερο μεταδοτικού, αν και λιγότερο θανατηφόρου, παραλλαγμένου στελέχους Όμικρον.

Η πολιτική αυτή έχει οδηγήσει σε παύση σχεδόν όλων των διεθνών ταξιδιών και τώρα έχει ολοένα και μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο, καθώς οι πόλεις επιβάλλουν περιορισμούς, με τη νότια πόλη Γκουανγκτζόου και την ανατολική Νινγκμπό να είναι οι τελευταίες που το κάνουν, ενώ άλλες χώρες προσπαθούν να μάθουν να συμβιώνουν με την ασθένεια.