Φορτηγά πλοία συγκρούστηκαν στη Βαλτική – Αναφορές για ανθρώπους στο νερό

Δύο φορτηγά πλοία συγκρούστηκαν στη Βαλτική θάλασσα, κοντά στις ακτές της Σουηδίας, και δύο άνθρωποι βρίσκονται στο νερό, μετέδωσαν ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Nordic News και το κρατικό, σουηδικό δίκτυο SVT.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της πόλης Ιστάντ της Σουηδίας και του νησιού Μπόρχολμ της Δανίας.

Two cargo ships have collided in Baltic Sea between Ystad and Bornholm.

There are reports of two people in water.

Rescue operation is under way.https://t.co/L3ff30uaAB

— Nordic News (@Nordic_News) December 13, 2021