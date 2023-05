Forbes: Ο Όστιν Ράσελ απέκτησε το 82% της εταιρείας έναντι 800 εκατ. δολαρίων

Πλειοψηφικό ποσοστό 82% έναντι 800 εκατ. δολαρίων στην Forbes Global Media, απέκτησε ο CEO της Luminar Technologies, Όστιν Ράσελ, έπειτα από συμφωνία με την Integrated Whale Media Investments.

Ο δισεκατομμυριούχος της αυτοκινητοβιομηχανίας συμφώνησε να αποκτήσει το 82% του Forbes, το οποίο περιλαμβάνει το υπόλοιπο τμήμα της εταιρείας που ανήκει στην οικογένεια Forbes, αναφέρεται στην κοινή δήλωση προς το Reuters.

Ο Ράσελ δεν θα συμμετέχει στις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας, αναφέρεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι το κεφάλαιο για την εξαγορά είναι ανεξάρτητο από τη συμμετοχή του στη Luminar.

Δεν είναι άμεσα σαφές πώς ο Ράσελ χρηματοδοτεί τη συμφωνία.

The CEO of automotive-technology company Luminar said he is buying a majority stake in Forbes in a deal that values the business media outlet at nearly $800 million https://t.co/QA8QLMkCCN

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 12, 2023