Φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ισπανία: Εντοπίστηκαν αρκετές σοροί σε πλημμυρισμένες περιοχές

Απροσδιόριστος αριθμός νεκρών ανακαλύφθηκε στις πλημμυρισμένες περιοχές της νοτιοανατολικής Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειακός επικεφαλής της Βαλένθια, Κάρλος Μαζόν, σε δηλώσεις του τα ξημερώματα της Τετάρτης.

«Εντοπίστηκαν πτώματα, αλλά από σεβασμό προς τις οικογένειες, δεν θα δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες», ανέφερε ο Μαζόν, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις, αποτέλεσμα ενός ψυχρού μετώπου που κινείται στη νότια και ανατολική Ισπανία, προκάλεσαν πλημμύρες σε ολόκληρες πόλεις, με τις τοπικές αρχές να εκδίδουν κόκκινο συναγερμό. Οι πολίτες κλήθηκαν να μείνουν ασφαλείς στα σπίτια τους, αποφεύγοντας οποιαδήποτε άσκοπη κίνηση.

❗️🌊🇪🇦 – Apocalyptic scenes in Spain:

Severe flooding continues to devastate the eastern provinces of Albacete and Valencia, driven by torrential rains from stationary storms.

A red alert has been issued, with numerous people stranded in floodwaters and emerging reports of… pic.twitter.com/qsBCJLKGSi

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 29, 2024