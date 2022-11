Ερντογάν: Συμφωνία με τον Πούτιν για τα σιτηρά και το ρωσικό φυσικό αέριο – «Η Τουρκία θα γίνει κόμβος»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το θέμα της εξαγωγής σιτηρών μέσω Βοσπόρου. Ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι η χώρα του θα γίνει κόμβος μεταφοράς μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης αναφερόμενος στο φυσικό αέριο που έχει βρεθεί στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι συμφώνησε με τον Ρώσο Πρόεδρο τα προϊόντα που διέρχονται από τον διάδρομο των σιτηρών να παραδοθούν σε αναπτυσσόμενες χώρες δωρεάν.

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση τόνισε ότι «όταν τροφοδοτήσουμε το φυσικό αέριο που βρίσκουμε στη Μαύρη Θάλασσα στο σύστημα, θα παρέχουμε ανακούφιση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στις ανάγκες των νοικοκυριών. Θα έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα όταν οι μονάδες του πυρηνικού σταθμού Akkuyu τεθούν σε σταδιακά σε λειτουργία. Τότε η Σινώπη θα είναι η δεύτερη φάση μας ως μονάδα πυρηνικής ενέργειας. Σε αυτή τη διαδικασία, οι βιομήχανοί μας πρέπει να επικεντρωθούν σε επενδύσεις παραγωγής ενέργειας που θα καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».

Πρόσθεσε ότι «αξιολογούμε πλήρως τους υδροηλεκτρικούς πόρους μας, ενθαρρύνουμε τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική. Φέρνουμε στη χώρα μας τα εργαλεία που θα εξισορροπήσουν τις διακυμάνσεις στην παραγωγή με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία θα γίνει κόμβος φυσικού αερίου. Ακούσατε τις δηλώσεις Πούτιν για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Θα συνεχίσουμε αυτό το έργο με αλληλεγγύη.

President @RTErdogan:

“When we put the natural gas discovered in the Black Sea into the system, we will be relieved in terms of electricity production and meeting the needs of the households.”

