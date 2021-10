Ερντογάν: Κοιμήθηκε ξανά μπροστά στις κάμερες – «Φουντώνουν» οι φήμες για την υγεία του

«Φουντώνουν» ξανά οι φήμες για την υγεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος αποκοιμήθηκε ξανά κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων με τον Πρόεδρο της Αγκόλα.

Ο Ερντογάν έκλεισε τα μάτια του για περίπου 14 δευτερόλεπτα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, χωρίς κανείς να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη. Αν αυτό οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα υγείας ή απλώς ο Τούρκος Πρόεδρος είναι πολύ κουρασμένος.

Αυτό το βίντεο έρχεται να «φουντώνει» ξανά τις φήμες για πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετωπίζει παρά το γεγονός πως η τουρκική προεδρία το διαψεύδει.

#Turkey‘s President #Erdogan dozed off during a joint presser with his host #Angola President João Lourenço, a possible indication to his ailing health. This has become a pattern.

He also picked up his nose 👃in front of cameras and guests. pic.twitter.com/fW4hvAxJ4D

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 20, 2021