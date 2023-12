Ερντογάν για την επίσκεψη στην Αθήνα: Ελπίζω να ξεκινήσει μια νέα εποχή μεταξύ των δύο χωρών

Στην επίσκεψή του στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου αναφέρθηκε εκ νέου ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενόψει του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

«Ελπίζω να ξεκινήσω μία νέα εποχή μεταξύ των δύο χωρών» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, και πρόσθεσε πως η Τουρκία «προσπαθεί να κάνει περισσότερους φίλους και λιγότερους εχθρούς», σύμφωνα με το Anadolu.

«O Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση πρόσφατα» τόνισε στη συνέχεια. «”Η συνεργασία με την Τουρκία είναι απαραίτητη”. Τι νομίζετε ότι σημαίνει αυτή η δήλωση του κ. Μητσοτάκη; Θα ξεκινήσει μια νέα εποχή μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συνεργασίας; Η ελπίδα μας είναι να ξεκινήσει μια νέα εποχή. Πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να μιλήσουμε στη διμερή μας συνάντηση, όπως έχω ξαναπεί».

Και πρόσθεσε: «Γιατί όταν φωνάξετε από την Τουρκία, αυτός ο ήχος ακούγεται από το νησί της Κω. Δεν είναι σωστό δύο χώρες, οι οποίες είναι τόσο κοντά σε απόσταση, τόσο συνυφασμένες όσον αφορά την ιστορία τους, να εξακολουθούν να πορεύονται με φωνές που τροφοδοτούν την εχθρότητα. Όταν κοιτάμε αυτό το σημείο, κάποιος, ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προσπαθεί να μας στρέψει ο ένας εναντίον του άλλου. Παρόλο που έχουμε πληρώσει τα F-16 δεν μας τα δίνουν, ενώ εξακολουθεί να στέλνει F-16 και πυρομαχικά στην Ελλάδα. Επειδή η Αμερική το κάνει αυτό, μάλλον δεν έχουμε λόγο να υποχωρήσουμε. Επισκεπτόμαστε τον διπλανό μας γείτονα, καθόμαστε και μιλάμε. Αν δεν εμπλακούμε σε συμπεριφορές που βλάπτουν τα συμφέροντα του άλλου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζουμε ακριβώς ίδια τον δρόμο μας. Φυσικά, έχουμε διαφορές απόψεων και υπάρχουν βαθιά ζητήματα που δεν λύνονται με συνοπτικές διαδικασίες. Υπάρχουν όμως και θέματα που μπορούμε να λύσουμε άμεσα και να διευρύνουμε το έδαφος για συνεργασία. Εάν ξεκινήσουμε μια νέα εποχή, τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας και αναπτύξουμε αυτές τις σχέσεις σε ένα επίπεδο απαλλαγμένο από εξωτερικές επιρροές, είμαι βέβαιος ότι θα επωφεληθούμε. Η αντίληψή μας για την εξωτερική πολιτική δεν είναι “εγώ πάντα κερδίζω και ο άλλος χάνει”. Θα πάμε στην Αθήνα με μια προσέγγιση αμοιβαίου οφέλους (καζάν-καζάν, win-win). Εκεί, θα συζητήσουμε τόσο τις διμερείς μας σχέσεις όσο και τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να λάβουμε αποφάσεις αντάξιες του πνεύματος της νέας εποχής».

