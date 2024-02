Επίθεση στην παρέλαση για το Super Bowl: Πολίτες εξουδετερώνουν έναν από τους ενόπλους – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ στις ΗΠΑ από την ένοπλη επίθεση στο τέλος της παρέλασης της παρέλασης των νικητών του Super Bowl στο Κάνσας με 1 νεκρό και 9 τραυματίες.

Η αστυνομία τους Κάνσας ανέφερε επισήμως ότι συνέλαβε 2 ενόπλους. Σε βίντεο έχει καταγραφεί η εξουδετέρωση ενός ενόπλου από πολίτες. Στα πλάνα φαίνονται πολίτες να τρέχουν προς έναν άνδρα. Τον ρίχνουν στο έδαφος και τον ακινητοποιούν.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά στο σημείο φτάνουν αστυνομικοί και συλλαμβάνουν τον άνδρα. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.

Σε δεύτερο βίντεο φαίνονται αστυνομικοί να κρατούν τον ένοπλο στο έδαφος.

Several people were shot in Kansas City, Missouri, on Wednesday, after revelers gathered to celebrate with a parade and rally for the Chiefs’ Super Bowl win, according to police.

