Επίσκεψη Φιντάν στα κατεχόμενα: «Μόνη λύση τα δύο κράτη»

Την πάγια θέση της Άγκυρας για λύση δύο κρατών στην Κύπρο επανέλαβε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, έπειτα από επαφές που είχε στα κατεχόμενα με την τουρκοκυπριακή ηγεσία.

«Το πρόβλημα στην Κύπρο δεν μπορεί να λυθεί με μία φόρμουλα που προέκυψε πριν από πενήντα χρόνια», είπε και πρόσθεσε ότι «μια πραγματικότητα έχει προκύψει στο νησί όπου δύο ξεχωριστές ομάδες αυτοκυβερνούνται», κατά την έκφρασή του. «Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να νομιμοποιηθεί και να συνεχιστεί με μια λύση δύο κρατών», είπε ο Φιντάν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η λύση των δύο κρατών θα φέρει «σταθερότητα στην οικονομία, τον τουρισμό και την ενέργεια της Κύπρου και θα συμβάλει επίσης πολύ στην παγκόσμια ειρήνη». «Αν θέλουν να αναδυθεί ένα σύγχρονο και ανεπτυγμένο νησί, πρέπει να δράσουν γενναία και να κάνουν αυτό που τους αναλογεί για μια λύση δύο κρατών. Χάσαμε χθες, ας μη χάσουμε το σήμερα και το μέλλον».

LIVE: Türkiye’s Foreign Minister, Hakan Fidan, and President of Turkish Republic of Northern Cyprus, Ersin Tatar, speak at joint press conference in Lefkosa https://t.co/ly0taiR0z2

— Anadolu English (@anadoluagency) January 8, 2025