Εντοπίστηκε το αδελφό πλοίο του «Βάσα» που βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι τον 17ο αιώνα

Σουηδοί ναυτικοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το χαμένο αδελφό πλοίο του πολεμικού Βάσα (σουηδικά:Vasa) το οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι τον 17ο αιώνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σουηδικού Μουσείου Ναυαγίων.

Το Aπλετ, που καθελκύστηκε το 1629, κατασκευάστηκε από τον ίδιο ναυπηγό με το περίφημο 69 μέτρων Βάσα το οποίο μετέφερε 64 κανόνια όταν βυθίστηκε έξω από το λιμάνι της Στοκχόλμης.

«Οι παλμοί μας έτρεξαν όταν είδαμε πόσο έμοιαζε με το Βάσα», δήλωσε ο Τζίμ Χάνσον (Jim Hansson), θαλάσσιος αρχαιολόγος στο μουσείο. «Με το Aπλετ, μπορούμε να προσθέσουμε άλλο ένα βασικό κομμάτι του παζλ στην ανάπτυξη της σουηδικής ναυπηγικής βιομηχανίας», σημειώνει, ενώ προσθέτει ότι αυτό επέτρεψε στους ερευνητές να μελετήσουν τις διαφορές μεταξύ του Απλετ και του Βάσα.

Το Βάσα, που άνηκε στα πολεμικά πλοία του Βασιλικού Στόλου της Σουηδίας και πήρε το όνομά του από την ομώνυμη δυναστεία, είναι το μόνο πλοίο του 17ου αιώνα που διατηρείται μέχρι και σήμερα σε άριστη κατάσταση. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της Σουηδίας και χιλιάδες επισκέπτες το θαυμάζουν στο Μουσείο Βάσα στη Στοκχόλμη, σύμφωνα με το AFP.

