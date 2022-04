Εμανουέλ Μακρόν: Πέφτει δυναμικά στην προεκλογική μάχη – Εισέβαλε στο “κάστρο” της Λεπέν

Ένα από τα “κάστρα” της Μαρίν Λεπέν επισκέφθηκε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν με εμφανή την πρόθεση να δείξει ότι πέφτει δυναμικά πλέον στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει του δεύτερου γύρου προεδρικών εκλογών στις 24 Απριλίου.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Γαλλίας κα ιυποψήφιος για την επανεκλογή του, επέλεξε να επισκεφθεί σήμερα, πρώτη ημέρα μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, περιοχή της Γαλλίας, το Καρβέν, που χθες τον έφερε τρίτο στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων και πρώτη τη Μαρίν Λεπέν.

Emmanuel Macron and Marine Le Pen traded blows at a distance over who would best protect French voters’ purchasing power, kicking off a tense fight to win the presidential election runoff on April 24 https://t.co/RcNf1xENl6 pic.twitter.com/3ILVwdnixj

— Reuters (@Reuters) April 11, 2022