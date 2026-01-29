Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας – BINTEO

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νικομήδεια της Τουρκίας, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (29/1) σημειώθηκε έκρηξη στο διυλιστήριο Tupras στην περιοχή Κιορφέζ στο Κοτζαελί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η έκρηξη σημειώθηκε σε μια άδεια δεξαμενή που βρισκόταν υπό συντήρηση και δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.