Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας – BINTEO

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νικομήδεια της Τουρκίας, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (29/1) σημειώθηκε έκρηξη στο διυλιστήριο Tupras στην περιοχή Κιορφέζ στο Κοτζαελί.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η έκρηξη σημειώθηκε σε μια άδεια δεξαμενή που βρισκόταν υπό συντήρηση και δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες.
TÜPRAŞ’TA PATLAMA
Türkiye Petrol Rafinerileri TÜPRAŞ’ta patlama yaşandığı bilgisi var.
İzmit’teki rafineride patlama sonrası yükselen alevler ve duman görülüyor. pic.twitter.com/5LPo9Z8vPd
— Muratcan Altuntoprak (@altuntoprak_m) January 29, 2026