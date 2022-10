ΕΕ: Συμφωνία για το νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας – Τι περιλαμβάνει

Τα κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν επί του νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την επίθεση κατά της Ουκρανίας, όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση της στο twitter η τσεχική προεδρία της ΕΕ.

«Οι πρεσβευτές κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία επί νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μία ισχυρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παράνομη προσάρτηση ουκρανικών εδαφών από τον Πούτιν», ανακοίνωσε η τσεχική προεδρία της ΕΕ στο Twitter.

#COREPERII | Ambassadors reached a political agreement on new sanctions against Russia – a strong EU response to Putin’s illegal annexation of 🇺🇦 territories. Written procedure follows, sanctions enter into force on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ #StandWithUkraine pic.twitter.com/BIJgh0DhJW

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 5, 2022