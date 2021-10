Σοκ στα γυρίσματα ταινίας: Μία νεκρή και ένας τραυματίας από «άσφαιρα» πυρά

Μία γυναίκα 42 χρονών έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας 41 χρονών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, από λανθασμένη χρήση όπλου που έριχνε άσφαιρα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Rust» στην Σάντα Φε του Νέου Μεξικού.

#BREAKING : @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec

Cinematographer Halyna Hutchins was killed in an incident involving a prop gun on the set of “Rust,” an Alec Baldwin film that was shooting in New Mexico on Thursday. https://t.co/7Xybp84H8M pic.twitter.com/3gz6pDvePz

