Δώρο – πρόκληση στον Ερντογάν: Του χάρισαν πίνακα με την πολιορκία της Ρόδου από τους Οθωμανούς

Δώρο έναν πίνακα με την πολιορκία της Ρόδου από τους Οθωμανούς έκαναν στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος εγκαινίασε την περασμένη Παρασκευή πάρκο στον δήμο Ουμρανιγέ στην Κωνσταντινούπολη.

Εκεί μετά την ομιλία του, ο δήμαρχος, χάρισε στον Ερντογάν πίνακα που αναπαριστά την πολιορκία της Ρόδου το 1522 από τους Οθωμανούς.

Σύμφωνα με τον εξόριστο Τούρκο δημοσιογράφο, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ πρόκειται για «προειδοποιητική βολή προς την Ελλάδα». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter, «πρόκειται για προειδοποιητική βολή προς την Ελλάδα από ετοιμοπόλεμο Ερντογάν που συνεχίζει να ονειρεύεται νέο-οθωμανικές φαντασιώσεις».

As a warning shot across the bow of #Greece today, Istanbul district mayor from ruling AKP presented #Turkey‘s President #Erdogan a copy of old picture depicting the siege of Rhodes by Ottomans in 1522.

Embattled Erdogan keeps dreaming #NeoOttoman fantasies. pic.twitter.com/9a2uMUwHeF

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) November 5, 2021