Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία: Ένας νεκρός και 12 τραυματίες σε επεισόδια κοντά στο Ντιγιάρμπακιρ

Τουλάχιστον ένας νεκρός και δώδεκα τραυματίες σήμερα στην Τουρκία στη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν στο περιθώριο των δημοτικών εκλογών στο Ντιγιάρμπακιρ, την κύρια κουρδική πόλη στη Νοτιοανατολική Τουρκία.

«Συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα σε δύο ομάδες στη διάρκεια των σημερινών εκλογών με αποτέλεσμα έναν νεκρό και δώδεκα τραυματίες», δήλωσε αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, διευκρινίζοντας ότι τα επεισόδια αυτά σημειώθηκαν σε χωριό που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το Ντιγιάρμπακιρ.

Δείτε ΒΙΝΤΕΟ:

2 DEM Parti (formerly HDP) official killed by AKP officials

City of Cirmiq in the Sur district of Amed/Diyarbakir – after criticising the mass deployment of non-local soldiers to cast their votes small clashes ensued in which soldiers opened fire and killed 2 Dem Parti officials pic.twitter.com/tbeum8EMUy

— ScharoMaroof (@ScharoMaroof) March 31, 2024