Διάγγελμα Πούτιν: Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν-Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αμέσως μετά το διάγγελμα Πούτιν με το οποίο ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ» στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών είχε διάρκεια περίπου 35 λεπτών.

«Συζητήσαμε τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Discussed the events of the last hours with @POTUS. We begin the meeting of the National Security and Defense Council. A conversation with @BorisJohnson is also planned.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022