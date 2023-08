Copernicus: Η φωτιά στον Έβρο έκαψε έκταση μεγαλύτερη της Νέας Υόρκης

H πυρκαγιά που καίει στον Έβρο, στη βορειοανατολική Ελλάδα εδώ και 11 ημέρες έχει καταστρέψει μια έκταση μεγαλύτερη από την πόλη της Νέας Υόρκης, ανέφερε σήμερα η υποστηριζόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus, καθώς πυροσβέστες από πέντε χώρες δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Reuters.

«Η πυρκαγιά που τροφοδοτήθηκε από θυελλώδεις ανέμους και καύσωνα, ξεκίνησε κοντά στην πόλη της Αλεξανδρούπολης εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή του Έβρου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα στην πιο θανατηφόρα πυρκαγιά της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι. Μετέτρεψε το καταπράσινο τοπίο σε καμένη γη και κατέστρεψε σπίτια και περιουσίες», μετέδωσε το πρακτορείο.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Twitter, η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Copernicus ανέφερε ότι η πυρκαγιά είχε καταστρέψει τουλάχιστον 808,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα (312,2 τετραγωνικά μίλια). Η πόλη της Νέας Υόρκης καταλαμβάνει 778,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα (300,5 τετραγωνικά μίλια). Η Copernicus δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η πυρκαγιά ήταν η μεγαλύτερη σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια και οι αρχές δήλωσαν ότι η πυρκαγιά εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα σήμερα η Copernicus χαρακτηρίζει την πυρκαγιά στον Έβρο «ιστορική». «Αεροσκάφη και εκατοντάδες πυροσβέστες στο έδαφος, μεταξύ άλλων από την Αλβανία, τη Σερβία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία, έδιναν μάχη με τις φλόγες, ανέφερε η πυροσβεστική», σύμφωνα με το Reuters. “Προσπαθούμε να υπερασπιστούμε την υπόλοιπη ανεπηρέαστη περιοχή πριν έρθει το μέτωπο της πυρκαγιάς”, δήλωσε ο Jiri Nemcik, διοικητής της τσεχικής ομάδας και συνέχισε: “Η εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι πολύ δυναμική, οπότε είναι πολύ επικίνδυνη”.

Σύμφωνα με το Reuters, «oι δορυφορικές εικόνες αναδεικνύουν την έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου τα άλλοτε πλούσια πεύκα έχουν μετατραπεί σε μαυρισμένους, σκελετωμένους φλοιούς. Η Παναγιώτα Μαραγκού, επικεφαλής του τμήματος προστασίας της Ελλάδας του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση (WWF), δήλωσε ότι τουλάχιστον το 30% του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έχει χαθεί. Λόγω της υψηλής βιοποικιλότητάς του, το εθνικό πάρκο ήταν μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, ίσως και σε διεθνή κλίμακα, είπε, όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο και σημειώνει ότι «οι περιβαλλοντολόγοι κατηγορούν εδώ και καιρό την Ελλάδα ότι δαπανά περισσότερα κονδύλια για την κατάσβεση των πυρκαγιών παρά για την πρόληψη».

