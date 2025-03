Χιλή: Πύρινη λαίλαπα κατακαίει εκτάσεις στα νότια της χώρας

Δεκάδες πυρκαγιές, τις οποίες ενισχύουν σφοδρές ριπές ανέμου, μαίνονται στη νότια Χιλή, όπου πάνω από 40.000 στρέμματα ήδη μετατράπηκαν σε αποκαΐδια, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Είμαστε αντιμέτωποι με πολύ περίπλοκη κατάσταση και όλα τα υλικά μέσα και όλες οι μονάδες έχουν κινητοποιηθεί στη μάχη με αυτές τις πυρκαγιές», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Χιλής Άλβαρο Ελισάλδε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Σαντιάγο.

🔴⚠️🔥🇨🇱Dramatic #incendiosforestales in #Chile:about 30 man-made #fires pushed by drought & winds at 60km/h already burnt 7000Ha mainly in #Biobio and #LaAraucania but the situation is getting even worse ⬇️last 12hrs by #GOES16 and hotspot.#climateemergency #Traiguen pic.twitter.com/i1LnkM1uea

— SatWorld (@or_bit_eye) March 24, 2025